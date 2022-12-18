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В Молдавии заявили о достижении независимости от российского газа

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна достигла независимости от российского газа
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Молдавия достигла независимости от российского газа. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

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«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Спыну, Молдавия с прошлого года искала альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника.

Отмечается, что в декабре молдавская компания SA Energocom, согласно решению CSE, продаст 100 млн куб. м газа компании «Молдовагаз» по средней цене $1108,61 за 1 тыс. куб. м.

«В эту цену включены все затраты: стоимость покупки газа, транспортные расходы и затраты на хранение, понесенные Energocom. Кроме того, правительство продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы», — отметил вице-премьер Молдавии.

16 декабря правительство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

До этого, 14 декабря, сообщалось, что европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии, из-за чего жителям страны пришлось перейти на отопление дровами и углем. Отмечалось, что цены на электроэнергию в республике в нынешнем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз.

5 декабря Спыну заявил, что Молдавия будет скрывать точные объемы накопленного в резервах газа из соображений безопасности. Тогда он заверил граждан страны, что Молдавия обеспечена газом как минимум на два месяца. Власти продолжают покупать энергоноситель на следующие месяцы.

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду рассказала, что республика рискует остаться без газа и электроэнергии. Она отметила, что Молдавия переживает крупный энергетический кризис.

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