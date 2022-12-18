Коммунальщики устраняют последствия мощного снегопада в Москве

Работники коммунальных служб Москвы устраняют последствия мощного снегопада, накрывшего Московский регион 18 декабря.

На кадрах видно, что машины завалены снегом, сотрудники убирают огромные сугробы с дорог, при этом снег продолжает идти.

Несмотря на выходной день, они вручную разгребают дороги лопатами, а также задействуют спецтехнику, которая помогает оперативно очищать город от больших сугробов.

Ранее в этот день Москву вновь накрыл снегопад, в Московском регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день.

18 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами рекордное количество осадков. Так, за минувшие сутки в Москве выпала практически 1/3 месячной нормы осадков, а в Московской области — 50%.