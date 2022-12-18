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Посол ЦАР в РФ прокомментировал заявления МИД Франции по теракту в Банги

Посол ЦАР в РФ Додону-Пунагаза: глава МИД Франции хочет защитить себя заявлениями о русской пропаганде
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Фото: twitter.com/francediplo_RU
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Глава МИД Франции Катрин Колонна хочет защитить себя заявлениями о лжи и русской пропаганде. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил посол Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в РФ Леон Додону-Пунагаза.

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«То, что произошло вчера, — это ужасно. То, что Колонна говорит, что это русская пропаганда, — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто еще может делать такое, кроме французов?» — сказал он «РИА Новости».

Также посол назвал ужасным тот факт, что Колонна не верит официальной съемке и тому, что было опубликовано в газетах. По его словам, не вызывает сомнений то, что записку написали именно французы.

«Почему они убрали своих солдат из ЦАР? Убрали и убрали, а теперь жалеют. Пусть дадут нам жить», — заключил Додону-Пунагаза.

16 декабря МИД Франции отверг обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в ЦАР. Глава министерства иностранных дел Франции заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.

Инцидент произошел в тот же день. Глава Русского дома Дмитрий Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов» с призывом к русским убираться из Африки.

Сытый находился в тяжелом состоянии. Речь шла о потере крови и контузии. 17 декабря сообщалось, что он пришел в сознание и чувствует себя нормально, но его руку «собрали» еще не полностью.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

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