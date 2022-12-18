Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве из-за снегопада объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Мир
В Крыму назвали решение Греции о передаче Украине С-300 рискованным шагом
Общество
Застрявшие в Египте туристы вернулись в Санкт-Петербург
Мир
Поляки раскритиковали Украину после взрыва в полиции страны
Общество
В Московской области за сутки выпало 50% месячной нормы осадков
Мир
В США два подростка погибли в результате перестрелки
Общество
Умерла первая получившая звание «Снежный барс» альпинистка в СССР
Мир
Глава британского генштаба выступил за упрочнение отношений с Россией
Общество
Ученый назвал посленовогоднее время периодом спада заболеваемости гриппом
Мир
Зеленский рассказал о масштабных проблемах с подачей воды и тепла на Украине
Мир
Посол Антонов рассказал о до сих пор пугающем США призраке СССР
Армия
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО
Сюжет:

В Крыму назвали решение Греции о передаче Украине С-300 рискованным шагом

Постпред Крыма Георгий Мурадов назвал решение о передаче Украине С-300 рискованным шагом для Греции
0
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передача Грецией ракетных комплексов С-300 Украине станет рискованным шагом. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, греческая общественность уже громко заявляет о своем недовольстве. Мурадов подчеркнул, что помощники режима Киева должны понимать, что Россия ранее исходила из дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр.

«Против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой-чужой», — отметил он.

Однако, по его словам, радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву способна, дополняет «Газета.Ru».

16 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США направят Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Панайотопулос добавил, что такой принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Осу-АКМ».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022