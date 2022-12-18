В Крыму назвали решение Греции о передаче Украине С-300 рискованным шагом

Передача Грецией ракетных комплексов С-300 Украине станет рискованным шагом. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, греческая общественность уже громко заявляет о своем недовольстве. Мурадов подчеркнул, что помощники режима Киева должны понимать, что Россия ранее исходила из дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр.

«Против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой-чужой», — отметил он.

Однако, по его словам, радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву способна, дополняет «Газета.Ru».

16 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США направят Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите. Панайотопулос добавил, что такой принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Осу-АКМ».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».