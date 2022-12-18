Вильфанд назвал дату начала оттепели в Москве

Оттепель в Москве начнется вечером 21 декабря. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до 0 градусов», — сказал он ТАСС.

По его словам, оттепель продлится длительное время.

В эти дни температура воздуха в Московском регионе будет наблюдаться от -2 до +3 градусов.

Ранее в этот день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что некоторые отголоски изменения климата и глобального потепления сказались на переменчивой погоде в Москве в начале декабря. По его словам, это объясняет сильные морозы в первый месяц зимы в Подмосковье, ледяные дожди, снежные завалы, а потом повышение температуры до +3 градусов и вновь понижение с сильными осадками.

Накануне МЧС предупредило москвичей о снегопаде, гололедице и метели, которые ожидаются в течение выходных, 17 и 18 декабря. Жителей города попросили соблюдать осторожность.

17 декабря Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион.