Канцлер ФРГ Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки в одностороннем порядке

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung 16 декабря заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.

Таким образом, Германия не будет поставлять БМП Marder и танки Leopard на Украину. При этом, по его словам, ФРГ готова продолжать поддерживать киевский режим, но не будет делать это в одиночку.

«Это критерий нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и он будет применяться и в следующем году», — сказал канцлер ФРГ.

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T Германия продолжит поставлять на Украину, подчеркнул Шольц.

Украина неоднократно пыталась убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наступательное оружие.

22 октября Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Он объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

В сентябре министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна другая страна пока не передала Украине такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь связывал отказ Берлина в поставках с «нацистским прошлым» Германии.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».