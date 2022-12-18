Посол исключил влияние теракта в ЦАР на отношения Банги и Москвы
Теракт в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в отношении главы Русского дома Дмитрия Сытого не повлияет на отношения Банги и Москвы. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил посол республики в РФ Леон Додону-Пунагаза.
«Я не думаю, что это повлияет на наши отношения. Мы всегда за Россию и поддерживаем русский народ, русское государство, так что никаких изменений не будет. Народ — за русских, и всё», — сказал он «РИА Новости».
Инцидент произошел 16 декабря. Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей к россиянам от «всех французов».
Состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое, но стабильное. Он получил контузию.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что Россия не намерена закрывать Русский дом в ЦАР из-за покушения на Сытого и приложит все усилия, чтобы найти организаторов этого теракта.
Русский дом в столице ЦАР Банги открылся в феврале 2022 года.