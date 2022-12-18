Юрист рассказала о возможности получить у банка прощение долга

Простить долг заемщику могут в случае, если он никак не может выплатить его, рассказала в воскресенье, 18 декабря, адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

Она напомнила, что прощение долга — это освобождение должника от имущественной обязанности. Заемщик может сам проявить инициативу и направить в банк обращение с просьбой о прощении долга в связи с отсутствием денежных средств и имущества на его уплату.

«Однако банки крайне редко идут на прощение долга в связи с невыгодностью процедуры, ведь на проблемные кредиты финансовая организация обязана создать резерв», — рассказала эксперт агентству «Прайм».

Прощение долга является даром, в результате которого образуется экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и налогооблагаемый доход.

Чаще, чем прощение долга, банки практикуют признание задолженности безнадежной и ее списание.

«Банк должен «просудить» долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них, например, акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. А затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списании», — добавила юрист.

После такой процедуры обязанности оплачивать налог с суммы списанного долга у должника не будет.

12 декабря юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что не стоит брать кредиты тем, кто уже тратит на них половину бюджета. Помимо этого, отказаться от кредитов стоит россиянам, не имеющим постоянного дохода.

Также в ноябре эксперты предостерегли от взятия кредитов для родственников. По словам специалистов, юрист здесь может помочь только в том случае, если есть хоть какие-то доказательства, документально подтверждающие обязательства человека, попросившего этот кредит взять.