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В Лос-Анджелесе вынужденно усыпили знаменитого горного льва

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Фото: AP Photo/U.S. National Park Service
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Знаменитого горного льва по кличке Р-22, который 10 лет жил в Гриффит-парке, усыпили из-за травм, полученных животным после ДТП. Об этом сообщила газета The Washington Post в субботу, 17 декабря.

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После аварии у 12-летнего льва обнаружили травмы головы, внутренних органов и несколько хронических заболеваний.

«Хронические заболевания, потребность в хирургическом вмешательстве и длительном медицинском уходе, а также возраст не оставили никаких надежд на положительный исход», — говорится в публикации.

Отмечается, что Р-22 превзошел ожидаемую продолжительность жизни диких горных львов, которая обычно не превышает 10 лет. По данным Национального фонда дикой природы, в неволе они могут жить до 21 года.

В августе ветеринары усыпили белуху, извлеченную из реки Сена в Париже, причиной названо ухудшившееся состояние животного. В префектуре Кальвадос, куда транспортировали белуху, отметили, что решение об усыплении приняли, так как «животное было слишком слабо, чтобы снова пустить его в воду».

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