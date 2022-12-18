Сборная Хорватии победила команду Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре
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- Сборная Хорватии победила команду Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре
Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и заняла третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом стало известно в субботу, 17 декабря.
Матч за третье место ЧМ-22 прошел в Дохе и завершился со счетом 2:1. Все голы были забиты в ходе первого тайма. Счет на 7-й минуте открыл защитник хорватской сборной Йошко Гвардиол, сообщает «Спорт-Экспресс».
Защитник сборной Марокко Ашраф Дари на 9-й минуте сравнял счет. Победный мяч сборной Хорватии забил нападающий Мислав Оршич на 42-й минуте.
Футболисты сборной Марокко, несмотря на поражение, уже вошли в историю: первыми среди арабских и африканских команд они дошли до полуфинала чемпионата мира по футболу, отмечает «Газета.Ru».
Хорватия в свою очередь завоевала медали на чемпионате мира по футболу в третий раз. В 1998 году команда также заняла третье место, а на мировом первенстве 2018 года в России хорватские футболисты стали вторыми.
Финал чемпионата мира по футболу в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря. Чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщалось 15 декабря, планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ в Катаре. Днем ранее Макрон присутствовал на полуфинале, в котором национальная команда Франции сыграла с Марокко. После матча он поздравил команду страны с выходом в финал.