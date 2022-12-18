Реклама
Прямой эфир
Общество
В Московской области за сутки выпало 50% месячной нормы осадков
Мир
В США два подростка погибли в результате перестрелки
Общество
Скидки на новостройки достигли предела
Общество
Ученый назвал посленовогоднее время периодом спада заболеваемости гриппом
Мир
Глава британского генштаба выступил за упрочнение отношений с Россией
Общество
Умерла первая получившая звание «Снежный барс» альпинистка в СССР
Мир
Посол Антонов рассказал о до сих пор пугающем США призраке СССР
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Зеленский рассказал о масштабных проблемах с подачей воды и тепла на Украине
Армия
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО
Общество
Во Владивостоке потушили крупный пожар на площади 2 тыс. кв. м
Туризм
«Аэрофлот» запустил рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью
Сюжет:

Сборная Хорватии победила команду Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и заняла третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом стало известно в субботу, 17 декабря.

«Марокко обыграло Испанию по нашим лекалам из 2018 года — связало по рукам и ногам»
Тренер Станислав Черчесов — о своих впечатлениях от ЧМ-2022 и возможном переходе РФС в Азию

Матч за третье место ЧМ-22 прошел в Дохе и завершился со счетом 2:1. Все голы были забиты в ходе первого тайма. Счет на 7-й минуте открыл защитник хорватской сборной Йошко Гвардиол, сообщает «Спорт-Экспресс».

Защитник сборной Марокко Ашраф Дари на 9-й минуте сравнял счет. Победный мяч сборной Хорватии забил нападающий Мислав Оршич на 42-й минуте.

Футболисты сборной Марокко, несмотря на поражение, уже вошли в историю: первыми среди арабских и африканских команд они дошли до полуфинала чемпионата мира по футболу, отмечает «Газета.Ru».

Хорватия в свою очередь завоевала медали на чемпионате мира по футболу в третий раз. В 1998 году команда также заняла третье место, а на мировом первенстве 2018 года в России хорватские футболисты стали вторыми.

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря. Чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщалось 15 декабря, планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ в Катаре. Днем ранее Макрон присутствовал на полуфинале, в котором национальная команда Франции сыграла с Марокко. После матча он поздравил команду страны с выходом в финал.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022