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Российский летчик-космонавт Сураев прокомментировал ситуацию на «Союзе»

Российский космонавт Сураев допустил, что экипажу «Союза» потребуется помощь Crew Dragon
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Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
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Российскому экипажу космического корабля «Союз МС-22» может потребоваться помощь от американских астронавтов Crew Dragon, рассказал летчик-космонавт Максим Сураев.

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Он отметил, что корабль, на котором прилетели космонавты, должен был вернуться на землю через полгода, но из-за возникших неполадок это довольно затруднительно. При этом российские специалисты могут сами устранить все неисправности корабля.

«Пока ничего не могу сказать. Это будет решение руководства, решение профессионалов», — сказал Сураев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Так он прокомментировал слухи о том, что в январе могут досрочно направить корабль, который планировали запустить в апреле.

«Но, если они полетят втроем, это проблему не решит. Если полетит один человек, то он сможет забрать только двоих. А третьего куда девать?» — недоумевал Сураев.

Он предположил, что третьего космонавта смогут вывезти американские астронавты на Crew Dragon. Однако окончательное решение — за руководством.

15 декабря стало известно о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22». Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Работы по выходу в открытый космос были приостановлены. Факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, все системы МКС в данный момент работают нормально и экипажу станции ничего не угрожает.

Ранее в этот день стало известно о том, что выход в открытый космос российских космонавтов был приостановлен из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.

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