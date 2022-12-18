Энергетик назвал ситуацию с электроснабжением Киева критической

Энергетическая ситуация в Киеве остается критической и далекой от стабилизации. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, столице Украины до сих пор не удалось вернуться к отключениям электроэнергии по графикам.

«Ситуация остается сложной и критичной. Жизни «пациента» ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации. Пока графики не работают», — метафорично написал гендиректор компании на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

Коваленко добавил, что Печерский район, часть Левобережья и некоторые другие страдают от перебоев с энергоснабжением больше всего.

В этот же день украинская компания «Укрэнерго» заявила о значительном дефиците в энергосистеме страны. Там уточнили, что ситуация осложняется непогодой.

16 декабря мэр Киева Виталий Кличко рассказал в каких условиях будет жить население города в случае полного отсутствия электроэнергии. В случае полного блэкаута в городе будут работать только отдельные торговые сети и рынки. Также будет работать только определенный список украинских банков.

Ранее в пятницу украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию. Там указали, что в результате ударов РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, в свою очередь, что в стране вводятся аварийные отключения электричества.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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