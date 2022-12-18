Врач напомнила об опасности быстрого похудения к Новому году
Диеты, обещающие быструю потерю веса при минимуме усилий, принесут вред здоровью. Об этом напомнила врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова в преддверии новогодних праздников.
По словам специалиста, изнуряющие тренировки каждый день, исключение или ограничение групп продуктов, богатых углеводами и жирами, не работают в долгосрочной перспективе.
Кроме того, диеты, в которых советуют сократить углеводы, могут привести к недостатку энергии, отсутствию чувства насыщения и нарушению работы ЖКТ. Врач объяснила, что в таком случае организм выведет лишнюю жидкость, а сокращения объемов жировой ткани не произойдет.
«Эффективное и безопасное снижение веса возможно только через формирование правильных пищевых привычек. Физическая активность важна, но регулярно и в умеренных количествах», — сказала она в беседе с агентством «Прайм».
Александрова отметила, что правильные жиры в молоке, масле, авокадо и рыбе имеют большое значение для организма, обмена веществ и их корректной работы.
Ранее, 16 декабря, ученые из Шанхайского института питания пришли к выводу, что организм может начать набирать вес после диеты из-за кишечных бактерий Lactobacillus. Исследователи поставили эксперимент на мышах.