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Умерла первая получившая звание Снежный барс альпинистка в СССР

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Фото: РИА Новости/Юрий Куйдин
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Первая альпинистка СССР, получившая звание «Снежный барс», Людмила Аграновская скончалась в воскресенье, 18 декабря на 91-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. «Лыжная бабушка Камчатки» ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет», — написал он, выразив соболезнования родным и близким Аграновской.

«Снежный барс» — неофициальный титул среди альпинистов, которые покорили все семитысячники СССР: пики Коммунизма, Победы, Ленина, Е.Корженевской. Таким спортсменам Федерация альпинизма СССР вручала жетон «Покоритель высочайших гор СССР». Аграновская стала первой среди женщин обладателем титула в 1970 году.

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