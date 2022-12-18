Стала известна предположительная причина гибели хоккеиста Казбекова
Российский хоккеист, нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодежный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), предположительно, выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил телеканал CTV News в субботу, 17 декабря.
Тело нашли на тротуаре утром. Делом занимается местная полиция.
Источник телеканала сообщил, что Казбеков был «отличным парнем», а его смерть «совершенно неожиданная».
Гибель спортсмена подтвердили в клубе. В связи со смертью Казбекова матч London Knights против Flint Firebirds, который должен был пройти 17 декабря, перенесен.
В Северную Америку российский хоккеист уехал в сезоне-2019/20. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за London Knights и отметился одной результативной передачей.