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Стала известна предположительная причина гибели хоккеиста Казбекова

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Фото: Соцсети
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Российский хоккеист, нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодежный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), предположительно, выпал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил телеканал CTV News в субботу, 17 декабря.

Тело нашли на тротуаре утром. Делом занимается местная полиция.

Источник телеканала сообщил, что Казбеков был «отличным парнем», а его смерть «совершенно неожиданная».

Гибель спортсмена подтвердили в клубе. В связи со смертью Казбекова матч London Knights против Flint Firebirds, который должен был пройти 17 декабря, перенесен.

В Северную Америку российский хоккеист уехал в сезоне-2019/20. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за London Knights и отметился одной результативной передачей.

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