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Посол Антонов рассказал о до сих пор пугающем США призраке СССР

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bai Xueqi
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Соединенные Штаты Америки продолжают руководствоваться принципами холодной войны в отношениях с Россией, будто по коридорам американских властных структур до сих пор бродит призрак СССР. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в беседе с журналом Newsweek.

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«Вашингтону, кажется, постоянно нужно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Похоже, призрак Советского Союза всё еще бродит по коридорам учреждений власти в американской столице, а холодная война до сих пор не закончилась», — сказал он в интервью.

Антонов отметил, что США пытаются удержать лидерство на мировой арене, опасаясь авторитета России. При этом для американской стороны важно создать зону нестабильности рядом с границами РФ.

Российский посол добавил, что Вашингтон перекладывает вину за свои проблемы и просчеты на Россию, чтобы оправдать собственные «беспрецедентные» военные расходы.

Кроме того, администрация американского президента, по словам Антонова, разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от США.

Антонов указал, что Вашингтон способствует разрастанию конфликта, но при этом выразил надежду на способность американской стороны прислушаться к аргументам РФ и применить конструктивный подход к существующим кризисам.

Ранее 9 декабря, Анатолий Антонов заявил, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок и сигналов к улучшению российско-американских отношений. Он добавил, что происходящее можно назвать результатом русофобской политики Вашингтона, который в феврале «свернул» диалог.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на желание США задействовать против России весь арсенал средств. В перспективе такой подход, вероятно, останется константой американской политики. Он добавил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии.

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