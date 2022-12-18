Украинские боевики выпустили четыре снаряда по Ясиноватой

Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 02:40 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее, 14 декабря, боевики обстреляли ряд городов ДНР, в числе которых Ясиноватая и Донецк.

13 декабря подполковник народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости.

Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

12 декабря Пушилин рассказал, что союзные войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, в числе основных задач военных — освобождение Артемовска с минимальными потерями и разрушениями, а также оттеснение противника от Донецка, по которому Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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