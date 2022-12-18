Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса

Власти Украины совершают преступления против мирного русскоязычного населения Донбасса. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила канадская журналистка Ева Бартлет, освещающая события в регионе.

«Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления, <...> Украина совершает геноцид», — сказала она в ходе видеоконференции от Института Шиллера.

Бартлет подчеркнула, что с 2014 года украинские боевики обстреливают мирные районы Донбасса. При этом, по мнению журналистки, этих бедствий можно было избежать, если бы за столом переговоров от украинской стороны были «честные игроки». Однако руководство Украины не намерено вести мирных переговоров.

«Очевидно, Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию. Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», — добавила Бартлет.

Она указала, что деяния Украины, которая активизировала обстрелы Донбасса еще до начала спецоперации, не должны «обеляться».

Ранее, в июне, французская журналистка Кристель Неан, которая на протяжении шести лет занимается освещением событий в Донбассе, попала под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Она представила кадры с моментом прилета украинского снаряда.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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