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Зеленский рассказал о масштабных проблемах с подачей воды и тепла на Украине

Зеленский сообщил о серьезных проблемах с водоснабжением на Украине
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp von Ditfurth
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Наиболее сложная ситуация с подачей водоснабжения наблюдается в Киеве, Виннице, Львове и их областях. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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«Наиболее сложная ситуация — это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», — заявил он.

По словам Зеленского, ситуация с теплоснабжением остается сложной, но восстановление подачи воды вызывает еще большие трудности. Он отметил необходимость огромного объема работ для восстановления энергосистемы страны.

В этот же день украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о значительном дефиците в энергосистеме страны. В компании уточнили, что ситуация осложняется непогодой.

7 декабря Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы Украины. По словам президента, в ближайшем будущем не удастся отказаться от аварийных отключений в большинстве населенных пунктов.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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