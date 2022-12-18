Посол РФ покинул съезд Соцпартии Сербии после русофобского видеообращения Ципраса

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Социалистической партии Сербии (СПС) после русофобского видеоролика бывшего премьера Греции Алексиса Ципраса. Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 17 декабря.

«Я был вынужден в самом начале покинуть съезд СПС из-за видеосообщения греческого оппозиционера [председателя партии СИРИЗА, экс-премьера Греции Алексиса] Ципраса, которое показали участникам. Грек начал с абсолютно необоснованных, лживых обвинений в адрес России, начал клеветать на мою родину», — сообщил он.



Посол выразил сожаление о том, что из-за сложившейся ситуации не смог посетить выступление сербского президента Александра Вучича.

Ранее, 15 декабря, Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока нет угрозы жизненно важным интересам республики. Он также отметил поддержку России в Совбезе ООН в 2015 году.

Кроме того, 16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства.

Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.