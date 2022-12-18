Госсекретаря США Энтони Блинкена и американского президента Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей на Донбассе, заявил член демократической партии Джефф Янг.

Он призвал судить высокопоставленных американских чиновников за то, что США и НАТО способствовали разжиганию конфликта на Украине и гибели мирных жителей.

«Вас следует судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет без права на досрочное освобождение. То же самое для Джейка Салливана (Советник по национальной безопасности — Ред.), Виктории Нуланд (Заместитель госсекретаря — Ред.) и президента Джо Байдена», написал Янг в своем Twitter 13 декабря.

Днем ранее, 12 декабря, бывший офицер разведывательного управления министерства обороны США Ребекка Коффлер призвала Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине. Она подчеркнула, что обязательства США обеспечивать Украину оружием не приводит к разрешению ситуации.

В ноябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил американского лидера в затягивании конфликта на Украине. По словам Карлсона, политика Байдена приводит только к разрушению экономики страны.

В ноябре британский королевский советник и адвокат Альпер Али Риза назвал США и Европу виновниками развязывания конфликта на Украине. Он считает, что руководство стран Европейского союза и Соединенные Штаты Америки имели все возможности предотвратить конфликт до начала боевых действий.

Специальная военная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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