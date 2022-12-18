Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Мир
Чрезвычайная комиссия Молдавии распорядилась повысить тарифы на электроэнергию
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Мир
Однопартиец Байдена обвинил США и НАТО в убийстве мирных жителей Донбасса
Общество
Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет
Армия
Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ
Мир
Spiegel сообщил о дефиците лекарств и жаропонижающих для детей в Германии
Мир
В Британии началась кампания по отключению отопительных приборов ради экономии
Мир
Шольц назвал причины прекратить поставки танков на Украину
Политика
В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации
Мир
МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии
Сюжет:

Однопартиец Байдена обвинил США и НАТО в убийстве мирных жителей Донбасса

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретаря США Энтони Блинкена и американского президента Джо Байдена следует судить за убийство мирных жителей на Донбассе, заявил член демократической партии Джефф Янг.

Препаратное обеспечение: что находят на оставленных позициях ВФУ
Спецрепортаж «Известий» — о том, как идут бои за «Первомайскую крепость»

Он призвал судить высокопоставленных американских чиновников за то, что США и НАТО способствовали разжиганию конфликта на Украине и гибели мирных жителей.

«Вас следует судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет без права на досрочное освобождение. То же самое для Джейка Салливана (Советник по национальной безопасности — Ред.), Виктории Нуланд (Заместитель госсекретаря — Ред.) и президента Джо Байдена», написал Янг в своем Twitter 13 декабря.

Днем ранее, 12 декабря, бывший офицер разведывательного управления министерства обороны США Ребекка Коффлер призвала Байдена прекратить разжигать конфликт на Украине. Она подчеркнула, что обязательства США обеспечивать Украину оружием не приводит к разрешению ситуации.

В ноябре ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил американского лидера в затягивании конфликта на Украине. По словам Карлсона, политика Байдена приводит только к разрушению экономики страны.

В ноябре британский королевский советник и адвокат Альпер Али Риза назвал США и Европу виновниками развязывания конфликта на Украине. Он считает, что руководство стран Европейского союза и Соединенные Штаты Америки имели все возможности предотвратить конфликт до начала боевых действий.

Специальная военная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022