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Поветкин назвал ушедшего из жизни тренера Белова великим человеком в своей жизни

Боксер Поветкин: Он был не просто наставником, а как отец
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тренер Валерий Белов становился для воспитанников не просто наставником, он был как отец, рассказал «Известиям» боксер Александр Поветкин в субботу, 17 декабря.

«Белов сыграл очень большую роль в моей жизни. Он был не просто наставником, он был как отец. Таких тренеров старой закалки становится все меньше для них. На тренировках он каждому уделял внимание, даже тем, кто не профессионально занимался <…> Я считаю, что Валерий Иванович был великим человеком и великим тренером», — сказал он.

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