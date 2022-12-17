Советники Байдена занялись разработкой плана по его переизбранию

Советники американского президента Джо Байдена разрабатывают план по его возможному переизбранию на второй срок. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, команда президента США выбирает место для предвыборного штаба. На данный момент рассматриваются штаты Пенсильвания, где располагался предыдущий штаб Байдена, и его родной Делавэр.

Кроме того, проводились консультации с бывшим президентом страны Бараком Обамой по поводу оглашения даты переизбрания действующего президента. Однако советники Байдена заявили, что он лично примет окончательное решение по этому вопросу.

6 декабря в Белом доме заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года. Отмечалось, что президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей.

В Белом доме же заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года.

Позднее, 14 декабря, опрос Redfield & Wilton Strategies показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году. И только 30% респондентов считают, что нынешнему лидеру стоит переизбираться на пост главы государства.

Вместе с тем экс-президент США Дональд Трамп в ноябре уже официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Отмечалось, что Трамп принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация».

Согласно опубликованным телеканалом Fox News в середине октября результатам опроса, если бы выборы президента США проходили в настоящее время, то свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.