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Советники Байдена занялись разработкой плана по его переизбранию

WSJ: советники Байдена начали подготовку к проведению его предвыборной кампании
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Фото: Global Look Press/XinHua/Aaron Schwartz
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Советники американского президента Джо Байдена разрабатывают план по его возможному переизбранию на второй срок. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, команда президента США выбирает место для предвыборного штаба. На данный момент рассматриваются штаты Пенсильвания, где располагался предыдущий штаб Байдена, и его родной Делавэр.

Кроме того, проводились консультации с бывшим президентом страны Бараком Обамой по поводу оглашения даты переизбрания действующего президента. Однако советники Байдена заявили, что он лично примет окончательное решение по этому вопросу.

6 декабря в Белом доме заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года. Отмечалось, что президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей.

В Белом доме же заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года.

Позднее, 14 декабря, опрос Redfield & Wilton Strategies показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента в 2024 году. И только 30% респондентов считают, что нынешнему лидеру стоит переизбираться на пост главы государства.

Вместе с тем экс-президент США Дональд Трамп в ноябре уже официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Отмечалось, что Трамп принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация».

Согласно опубликованным телеканалом Fox News в середине октября результатам опроса, если бы выборы президента США проходили в настоящее время, то свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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