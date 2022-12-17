Президент Путин заслушал предложения по спецоперации в объединенном штабе родов войск

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в объединенном штабе родов войск заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках спецоперации. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал он, передает «Газета.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в этот день сообщил, что российский лидер ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, а также заслушал доклад о ходе СВО и провел совещание и отдельные встречи с военачальниками.

Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу в ноябре заявил, что обстановка в зоне проведения спецоперации стабилизирована.

По его словам, значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск и сил. Российские войска своевременно пресекают все атаки ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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