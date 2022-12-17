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Посольство РФ в ЦАР сообщило о состоянии главы Русского дома после покушения

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Фото: соцсети
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Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего после теракта, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили 17 декабря в посольстве России в ЦАР.

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«По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора Русского дома Д.С. Сытого остается стабильно тяжелым. Специалисты продолжают бороться за его жизнь», — цитирует заявление посольства «РИА Новости».

Также отмечается, что перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина.

Ранее в субботу пресс-атташе посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин сообщил, что пострадавший от взрыва посылки глава Русского дома пришел в сознание и чувствует себя нормально, но его руку «собрали» еще не полностью.

Говоря о возможных сроках выписки Сытого, пресс-атташе пояснил, что врачи пока не дают прогнозов. Позже в этот день сообщалось, что главу Русского дома могут выписать в скором времени.

Покушение на гендиректора Русского дома в ЦАР произошло днем ранее. В руках у дипломата сдетонировала посылка. Вскоре стало известно, что взрывчатку прислали из Ломе — столицы африканской страны Того. Отправителем оказался некто Алекс Мигуэса.

Сытый находился в тяжелом состоянии. Речь шла о потере крови и контузии.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

Русский дом в Банги был открыт в феврале текущего года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.

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