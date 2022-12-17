Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
Американский судья заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Спорт
Сборная Хорватии обыграла Марокко и заняла третье место на ЧМ-2022
Общество
Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет
Армия
Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ
Мир
Греция попыталась перехватить боевые самолеты Турции над Эгейским морем
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Мир
Die Welt указала на провал планов ФРГ по экономии газа из-за морозов
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии

Мужчина погиб после наезда машины скорой помощи в Башкирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Машина скорой помощи сбила пешехода в Башкирии, в результате чего мужчина погиб на месте. Об этом сообщил 17 декабря главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Как рассказал водитель медицинской бригады, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть. Происшествие было зафиксировано после 19:00 (17:00 мск) на 3-м км автодороги Ашит – Агидель в Краснокамском районе республики.

«По предварительным данным, водитель «скорой» на неосвещенном участке совершил наезд на пешехода. От сильного удара мужчина, на вид 40 лет, скончался от полученных травм», — указал Севастьянов в своем Telegram-канале.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Томский районный суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с машиной скорой помощи в Томской области, в результате которого погибли четыре медика. Этот день в регионе был объявлен днем траура по погибшим в ДТП сотрудникам регионального перинатального центра.

Смертельная авария произошла в среду на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022