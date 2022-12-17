Мужчина погиб после наезда машины скорой помощи в Башкирии

Машина скорой помощи сбила пешехода в Башкирии, в результате чего мужчина погиб на месте. Об этом сообщил 17 декабря главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Как рассказал водитель медицинской бригады, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть. Происшествие было зафиксировано после 19:00 (17:00 мск) на 3-м км автодороги Ашит – Агидель в Краснокамском районе республики.

«По предварительным данным, водитель «скорой» на неосвещенном участке совершил наезд на пешехода. От сильного удара мужчина, на вид 40 лет, скончался от полученных травм», — указал Севастьянов в своем Telegram-канале.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Томский районный суд арестовал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с машиной скорой помощи в Томской области, в результате которого погибли четыре медика. Этот день в регионе был объявлен днем траура по погибшим в ДТП сотрудникам регионального перинатального центра.

Смертельная авария произошла в среду на 46-м км автодороги Томск – Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи ехала из Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание.