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Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за поддержку новых санкций против РФ

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его пост, в котором он высказался в поддержку новых антироссийских санкций. Свое мнение они высказали под этим постом, опубликованным 16 декабря.

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«Эти санкции оборачиваются против нас, жителей европейских стран. Обычно умные люди учатся на своих ошибках и умеют вовремя остановиться. Но так делают только умные», — написала Véronique Faucheux.

Другой пользователь указал на необоснованность санкций против России, напомнив, что Киев многие годы уничтожал и третировал русскоязычное население Донбасса, в результате чего России пришлось начать действия по защите этого населения.

«Вы считаете, что действия России необоснованны? А как же массовые убийства русскоязычных на Украине с 2014 года, продвижение НАТО в страну, которая по соглашению должна оставаться нейтральной? Этот девятый пакет санкций, как обычно, обернется против нас», — отметил Francis Palace.

С ним согласился пользователь под ником Yves Pozzo di Borgo.

«Совокупность опрометчивых решений, которые обернутся против европейцев. Брюссельская камарилья разрушает Европу», — написал он.

16 декабря Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Кроме того, ЕС расширяет запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, в том числе связанных с производством беспилотников, а также авиационных двигателей и их деталей.

Помимо этого были введены персональные санкции в отношении режиссера Никиты Михалкова, российского певца Григория Лепса, телеведущего Бориса Корчевникова, дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карины, а также других россиян.

Ограничительные меры европейского блока также коснулись российских Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии, Военно-морского флота, Сил специальных операций.

Комментируя введение нового пакета рестрикций, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание на их нелепость. По его словам, тем, кто принимает решение об очередных антироссийских санкциях, нужно присвоить статус иноагентов в Евросоюзе, так как такие политики действуют в интересах третьих стран.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что путем введения санкций Европа добилась скачка инфляции у себя же. По словам главы государства, подобная политика ведет к деиндустриализации Европы и в целом ухудшает положение жителей европейских стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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