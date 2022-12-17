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Сборная Хорватии обыграла Марокко и заняла третье место на ЧМ-2022

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и завоевала бронзовые медали ЧМ-2022
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Lili
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Сборная Хорватии обыграла Марокко и заняла третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре. Игра за третье место, проходившая в Дохе 17 декабря, завершилась с результатом 2:1.

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Все мячи во время встречи были забиты в первом тайме, сообщает «Спорт-Экспресс». Хорватия открыла счет уже на 7-й минуте, мяч в ворота соперника забросил Йошко Гвардиол.

Спустя две минуты марокканец Ашраф Дари сравнял счет. В дальнейшем ходе игры победу хорватам принес точный удар Мислава Оршича на 42-й минуте.

Хорватия завоевала медали на чемпионате мира в третий раз. В 1998 году команда также заняла третье место, а на мировом первенстве 2018 года в России хорватские футболисты стали вторыми. Марокко, в свою очередь, стала первой командой из Африки, которая дошла до матча за третье место на чемпионатах мира.

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал соревнований, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции.

15 декабря бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.

Тогда же сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

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