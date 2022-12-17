Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) приведет лишь к очередному обострению социально-экономических проблем в самом ЕС. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еэсовские руководители не способны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию», — приводятся ее слова на сайте министерства.

Захарова отметила, что из-за непродуманных шагов Брюсселя жители Евросоюза уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной санкционной инфляцией, а над экономикой ЕС нависла реальная угроза деиндустриализации.

Накануне совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. Решением вводится новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. Персональные ограничительные меры европейского блока распространяются также на нескольких россиян, начиная от министров и нескольких губернаторов и заканчивая телеведущими и певцами.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Ряд стран ввел новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.