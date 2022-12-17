Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики

Российские вооруженные силы нанесли мощный удар по важным объектам инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщил на брифинге в субботу, 17 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», — сказал Конашенков.

Он отметил, что все назначенные цели были поражены.

Конашенков добавил, что в результате удара российским вооруженным силам удалось сорвать переброску иностранного оружия и боеприпасов. Также, по его словам, было заблокировано выдвижение вражеских резервов в районы ведения боевых действий, остановлена работа оборонных предприятий Украины.

16 декабря глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в стране в результате массированного удара повреждено около девяти объектов генерации. Тогда же стало известно, что несколько регионов Украины полностью обесточены. Свет и отопление пропали в Кременчуге Полтавской области, Харькове и Кировоградской области.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как тогда пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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