Боксер Кудряшов дал свою оценку поединку Коваленко и Емельяненко

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил 17 декабря, что лично он бы присудил боевую ничью в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» между Святославом Коваленко и Александром Емельяненко.

«Касаемо самого противостояния, я бы дал боевую ничью просто потому, что Александр — боец, которого я смотрел еще давным-давно, когда сам был юн. Хотелось бы, чтобы Александр больше не проигрывал блогерам», — сказал Кудряшов в беседе с «Известиями».

По его мнению, у Емельяненко есть шансы на успешный реванш, вот только вопрос, нужно ли ему это. Не стоит Александру и идти на бой-реванш с другим участником «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеславом Дациком, накануне одержавшим победу в бою против Павла Шульского, считает Кудряшов.

Чтобы вновь побеждать, Емельяненко в данный момент следует внимательно относиться к своему здоровью, добавил он.

Коваленко одержал победу над Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ранее в этот день. К середине третьего раунда Емельяненко удалось подловить Коваленко и уронить его на ринг. Александр несколько раз сильно пробил по своему противнику и пытался сделать удушающий прием. Однако раздельным решением судей победителем стал Коваленко.

Емельяненко сказал, что готов участвовать в матч-реванше, если такой поединок организуют. Боксер подчеркнул, что после поединка чувствует себя замечательно.