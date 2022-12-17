Реклама
Прямой эфир
Интернет
Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram
Общество
Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Общество
В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева против полуострова
Общество
В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов
Мир
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Мир
Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Сюжет:

Куда пойти в Петербурге 31 декабря — новогодние мероприятия Северной столицы

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на устоявшиеся традиции, петербуржцы и гости Северной столицы нередко выбирают отмечать Новый год вне дома. Неудивительно, ведь ежегодно в ночь на 1 января на улицах города проводится множество мероприятий, благодаря которым горожане и туристы могут встретить праздник в незабываемой обстановке. Как провести новогоднюю ночь — 2023 в Санкт-Петербурге — читайте в материале «Известий».

Режим работы транспорта на Новый год — 2023 в Петербурге

Работа метрополитена и наземного общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена. Так, станции метро будут открыты до 01:00, а поезда будут курсировать до 02:00. График наземного транспорта будет привязан к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы дать возможность всем пассажирам вовремя добраться до пункта назначения.

Новый год — 2023 на Дворцовой площади

Дворцовая площадь каждый год становится наиболее посещаемым местом в новогоднюю ночь. У стен Эрмитажа располагается и главный праздничный символ — новогодняя елка. Ежегодно власти города готовят концерт и развлекательную программу, которая начинается в 22:00 31 декабря и продолжается до трех часов утра. Вход на площадь, как правило, бесплатный. Невский проспект вечером 31 декабря перекрывают для автомобильного движения, чтобы празднующие могли быстрее дойти до сердца торжества.

Лицом в салют: самые интересные новогодние традиции
Праздник отмечают фейерверками, забегом Санта-Клаусов и катанием на коньках

Однако развлекательная программа в 2023 году еще не была анонсирована. Известно, что традиционный новогодний салют, как и некоторые праздничные мероприятия, отменен по решению администрации города.

Новый год в ресторанах Петербурга — 2023

Многие рестораны города в новогоднюю ночь открывают двери для посетителей. Заведения готовы порадовать горожан сказочной атмосферой праздника, новогодним декором, живой музыкой и яркими шоу-программами. Рестораны представляют оригинальное праздничное меню от шеф-поваров и приглашают известных музыкальных исполнителей. Каждое заведение составляет уникальную программу: от пышных вечеринок до романтичных музыкальных вечеров в стиле ретро. В 2023 году каждый сможет найти место, которое оставит сказочные воспоминания. Программу и стоимость входа стоит уточнять на сайте заведения.

Катки Петербурга на Новый год — 2023

В канун Нового года жители и гости города могут посетить ледовые катки, украшенные к праздникам. В 2023 году каток на территории «Севкабель порт» будет открыт 31 декабря до 21:00, а 1 января откроется в 11:00. Каток в «Новой Голландии» также закроется в 21:00 и вновь начнет работу в 12:30 1 января. До 17:00 будет открыт вход на лед на Елагином острове, до 18:00 — в Парке Победы, до 21:00 будет открыт каток посреди городской Рождественской ярмарки у ТЮЗа. Билеты продаются по тарифам праздничного дня.

Новогодний автобус в Петербурге — 2023

Частные туроператоры предлагают всем желающим прокатиться на автобусе по сияющему огнями городу, посмотреть на достопримечательности Северной столицы и встретить Новый год прямо в салоне с бокалом шампанского. Билеты на экскурсии нужно бронировать заранее.

Мероприятия в Петербурге 31 декабря

31 декабря до вечера будут работать праздничные ярмарки на Пионерской и Сенной площади, в Севкабеле. На улицах города на Неве будут продавать сладкую вату, глинтвейн, горячую кукурузу, сувениры и светящиеся игрушки для детей.

Центральные улицы, торговые точки и многие достопримечательности города украшены гирляндами, новогодними скульптурами и другими праздничными атрибутами, которые подарят горожанам незабываемые эмоции и не оставят никого равнодушным.

Ранее «Известия» рассказали, как могут отметить Новый год вне дома жители и гости Москвы. Рестораны, культурные учреждения и туроператоры столицы подготовили насыщенную праздничную программу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022