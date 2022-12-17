Куда пойти в Петербурге 31 декабря — новогодние мероприятия Северной столицы

Несмотря на устоявшиеся традиции, петербуржцы и гости Северной столицы нередко выбирают отмечать Новый год вне дома. Неудивительно, ведь ежегодно в ночь на 1 января на улицах города проводится множество мероприятий, благодаря которым горожане и туристы могут встретить праздник в незабываемой обстановке. Как провести новогоднюю ночь — 2023 в Санкт-Петербурге — читайте в материале «Известий».

Режим работы транспорта на Новый год — 2023 в Петербурге

Работа метрополитена и наземного общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена. Так, станции метро будут открыты до 01:00, а поезда будут курсировать до 02:00. График наземного транспорта будет привязан к последним отправлениям поездов метрополитена, чтобы дать возможность всем пассажирам вовремя добраться до пункта назначения.

Новый год — 2023 на Дворцовой площади

Дворцовая площадь каждый год становится наиболее посещаемым местом в новогоднюю ночь. У стен Эрмитажа располагается и главный праздничный символ — новогодняя елка. Ежегодно власти города готовят концерт и развлекательную программу, которая начинается в 22:00 31 декабря и продолжается до трех часов утра. Вход на площадь, как правило, бесплатный. Невский проспект вечером 31 декабря перекрывают для автомобильного движения, чтобы празднующие могли быстрее дойти до сердца торжества.

Однако развлекательная программа в 2023 году еще не была анонсирована. Известно, что традиционный новогодний салют, как и некоторые праздничные мероприятия, отменен по решению администрации города.

Новый год в ресторанах Петербурга — 2023

Многие рестораны города в новогоднюю ночь открывают двери для посетителей. Заведения готовы порадовать горожан сказочной атмосферой праздника, новогодним декором, живой музыкой и яркими шоу-программами. Рестораны представляют оригинальное праздничное меню от шеф-поваров и приглашают известных музыкальных исполнителей. Каждое заведение составляет уникальную программу: от пышных вечеринок до романтичных музыкальных вечеров в стиле ретро. В 2023 году каждый сможет найти место, которое оставит сказочные воспоминания. Программу и стоимость входа стоит уточнять на сайте заведения.

Катки Петербурга на Новый год — 2023

В канун Нового года жители и гости города могут посетить ледовые катки, украшенные к праздникам. В 2023 году каток на территории «Севкабель порт» будет открыт 31 декабря до 21:00, а 1 января откроется в 11:00. Каток в «Новой Голландии» также закроется в 21:00 и вновь начнет работу в 12:30 1 января. До 17:00 будет открыт вход на лед на Елагином острове, до 18:00 — в Парке Победы, до 21:00 будет открыт каток посреди городской Рождественской ярмарки у ТЮЗа. Билеты продаются по тарифам праздничного дня.

Новогодний автобус в Петербурге — 2023

Частные туроператоры предлагают всем желающим прокатиться на автобусе по сияющему огнями городу, посмотреть на достопримечательности Северной столицы и встретить Новый год прямо в салоне с бокалом шампанского. Билеты на экскурсии нужно бронировать заранее.

Мероприятия в Петербурге 31 декабря

31 декабря до вечера будут работать праздничные ярмарки на Пионерской и Сенной площади, в Севкабеле. На улицах города на Неве будут продавать сладкую вату, глинтвейн, горячую кукурузу, сувениры и светящиеся игрушки для детей.

Центральные улицы, торговые точки и многие достопримечательности города украшены гирляндами, новогодними скульптурами и другими праздничными атрибутами, которые подарят горожанам незабываемые эмоции и не оставят никого равнодушным.

Ранее «Известия» рассказали, как могут отметить Новый год вне дома жители и гости Москвы. Рестораны, культурные учреждения и туроператоры столицы подготовили насыщенную праздничную программу.