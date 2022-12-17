Потомки Бисмарка упрекнули главу МИД ФРГ Бербок в незнании истории

Потомки первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка упрекнули главу МИД ФРГ Анналену Бербок в незнании истории. Как пишет 17 декабря журнал Spiegel, это произошло после того, как Бербок переименовала исторический зал в министерстве иностранных дел ФРГ, носивший имя Бисмарка, в «зал германского единства».

По данным СМИ, семья Бисмарка была «в ужасе и невыразимо опечалена» после такого решения министра. Представитель потомков немецкого канцлера Александр фон Бисмарк обвинил главу ведомства в том, что она не имеет достаточных знаний по истории родной страны и не осведомлена об исторических фактах, пишет «Газета.Ru».

«Достижения первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка, которые до сих пор приносят пользу ФРГ, сегодня игнорируются», — заявили потомки Бисмарка.

До этого, 9 декабря, сообщалось, что жители ФРГ усомнились в умственных способностях канцлера Олафа Шольца после его высказываний о России. В комментариях под статьей издания Focus Online один из немцев отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон понял то, что не поняли и не поймут Шольц и его партия, особенно Бербок. Речь идет о том, заявил читатель, что без России в Европе нет безопасности. Это не новая мысль, а ее уже отмечали ранее французский генерал Шарль де Голль, а до него — и Отто фон Бисмарк, уточнил он.

Ранее, 30 ноября, в Германии высмеяли публикацию Бербок, в которой она заявила об использовании президентом России Владимиром Путиным холода в качестве оружия против Украины. В ней Бербок резко заявила, что российскому лидеру «не сойдет с рук такая тактика». Немцы же в комментариях в ответ высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также в нежелании прекратить конфликт мирным путем.