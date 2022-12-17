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Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО

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Армия России получила новую партию современных комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», продемонстрировавших высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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«Министерству обороны РФ передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы», — сообщает «РИА Новости» 17 декабря со ссылкой на информированный источник.

В этот же день военный историк Юрий Кнутов назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин». Он пояснил, что обычно используются радиолокационные станции, которые в воздухе обнаруживают летящий снаряд или ракету, определяют ее траекторию путем нескольких засечек и затем компьютер вычисляет место старта. «Пенициллин» же работает по другому принципу. Данный комплекс по звуку определяет, откуда был произведен выстрел, также по звуку определяется траектория.

Ранее, в середине октября, сообщалось об успешном применении российскими военными «Пенициллинов» в боях на Украине. Тогда отмечалось, что установки очень эффективны, в частности, в борьбе с артиллерией НАТО.

1Б76 «Пенициллин» — комплекс, разработанный корпорацией «Ростех», его испытания завершились в 2018 году. На вооружение комплексы были поставлены спустя два года.

В сентябре президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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