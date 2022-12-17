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Как платят за работу в январские праздники – 2023 — кому положена двойная оплата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В первые дни января россияне, как правило, уходят на длительные каникулы. Однако бывают и исключения — сотрудника просят выйти сверхурочно или он сам изъявляет желание выйти в праздничные дни. В таком случае порядок оплаты может меняться — «Известия» объясняют, как рассчитывается заработная плата в январские выходные.

Какие дни в январе-2023 будут праздничными

В 2023 году дни отдыха будут длиться с 1 по 8 января. В соответствии с трудовым законодательством оплата за праздничный период должна удваиваться либо выход в праздничный день компенсируется отгулом. Тем не менее эти правила могут меняться в зависимости от формы устройства сотрудника, его статуса или индивидуальных договоренностей с руководством.

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В обычном режиме, несмотря на праздники, продолжают работу сотрудники особо важных сфер — экстренных и коммунальных служб, торговли и общепита, непрерывных производств. Кроме того, на работу выходят сотрудники со сменным графиком и специалисты, у которых такой выход закреплен в локальном нормативном акте работодателя, к примеру, музыканты и актеры.

В отдельных случаях сотрудник может выйти на работу добровольно, дав свое письменное согласие на внеурочные рабочие дни или часы.

Как оплачивается работа в новогодние праздники – 2023

В случае если сотрудник вышел на работу в новогодние праздники и предпочел удвоение зарплаты вместо отгула, сумма рассчитывается следующим образом:

  • для сотрудников на окладе — двойная ставка за день или час работы, если она превышает месячную норму рабочего времени;
  • для сотрудников со сдельной оплатой — удвоенная сдельная расценка;
  • для сотрудников с почасовой оплатой — каждый час считается за два.

Если в праздничные дни сотрудник отбыл смену не полностью, то в удвоенном размере ему посчитают только отработанные часы.

Как считается зарплата в январе-2023

Как напомнила в беседе с «Известиями» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, январская зарплата не отличается по размеру от выплат в другие месяцы года. Сотрудник должен получить зарплату в обычном объеме, но может поменяться распределение выплат.

Так, аванс может быть меньше обычного, поскольку считается за фактически отработанные дни. Тогда вторая часть выплат будет больше.

Зарплата может выйти меньше привычной только в том случае, если обычно сумма складывается также из премий и надбавок за отработанные часы, которых в январе меньше.

Ранее «Известия» рассказали о графике выплат декабрьской зарплаты, который в некоторых случаях подвергается изменениям из-за январских праздников. В специальном материале также объясняется, что такое тринадцатая зарплата и кому она положена в 2023 году.

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