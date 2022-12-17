Кудряшов назвал Бивола лучшим боксером года

Российский боксер Дмитрий Кудряшов, известный как Русская Кувалда, рассказал, что полностью согласен с тем, что его коллега Дмитрий Бивол стал лучшим боксером года по версии портала ESPN. В комментарии «Известиям» 17 декабря Кудряшов отметил, что россиянин показал себя очень сильным боксером.

«Дима и есть лучший. Сейчас его будут признавать все телеканалы, потому что он действительно лучший. Он побил звезду — [Сауля «Канело»] Альвареса, побил еще одного мексиканца [Хильберто Рамиреса]. Кажется, что он сделал очень многое», — отметил Кудряшов.

Спортсмен добавил, что после победы над Альваресом о россиянине Биволе узнал весь мир и сейчас он будет только набирать популярность. По его мнению, лучшим Бивол стал благодаря своим навыкам и дисциплине, а также умению боксировать.

«Заслуженно, что он является лучшим боксером этого года, открытием этого года», — отметил Кудряшов.

Ранее в субботу американский спортивный портал ESPN признал российского боксера лучшим атлетом 2022 года. До этого, 13 декабря, Бивол был признан лучшим боксером мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее, 6 ноября, Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Тогда российский спортсмен нанес мексиканцу первое поражение в карьере.

Победу спортсмен назвал доказательством своей способности боксировать на мировом уровне. И при этом Бивол подчеркнул, что он способен на большее.

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол сошелся на ринге с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. После победы над соперником россиянин удостоился второй строчки в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории и уступает теперь только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.