Профсоюз игроков НХЛ признал Овечкина лучшим хоккеистом недели

Александр Овечкин признан хоккеистом недели по версии профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги. За неделю российский форвард набрал восемь очков в четырех матчах регулярного чемпионата, передает телеканал «Известия». Стоит отметить, что российский хоккеист является воспитанником московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Ко всему прочему Александр Овечкин стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

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