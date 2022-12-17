На Украине из-за отказа систем энергообеспечения нарушено движение поездов

Из-за отказа систем энергообеспечения на Украине нарушено движение поездов. Как сообщается 17 декабря в Telegram-канале компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»), более 40 составов сейчас следуют с задержкой.

С наибольшим отставанием (более пяти часов) движутся поезда из Запорожья в Киев и Ужгород, а также из Харькова в Одессу и из Краматорска в Одессу.

Известно, что на 10:00 (11:00 мск) 24 рейса «Укрзализныци» задерживались более чем на час.

«18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни одного поезда дальнего следования не отменено», — указала компания.

При этом известно, что воздушная тревога, которая ранее днем была объявлена во всех регионах Украины, отменена. Информации о возможных повреждениях на территории страны не поступало, пишет «Газета.Ru».

28 ноября военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что удары армии РФ по железнодорожным узлам в тылу Вооруженных формирований Украины (ВФУ) напрямую влияют на положение дел непосредственно на линии боевого соприкосновения. Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения.

27 ноября глава местной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в украинском Кривом Роге из-за повреждения инфраструктуры остановили железнодорожное движение. В тот же день сообщалось, что в Кривом Роге серьезно поврежден объект транспортной инфраструктуры. Отмечались серьезные разрушения в результате падения ракет.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ объявил 24 февраля.

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