Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили

Замруководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина избили в ночь на 17 декабря, сообщил источник «Известий».

По его информации, когда 32-летний чиновник вышел из офиса в Богоявленском переулке столицы и направился к служебному автомобилю, его окликнул неизвестный мужчина. Он несколько раз ударил Калтурина по лицу, после чего тот упал на землю.

«Да, он подошел к машине. Тот (нападавший. — Ред.) сразу, с ходу его ударил, повалил», — рассказал охранник департамента, ставший очевидцем инцидента.

Со слов чиновника, нападавший заявил, что Калтурин 10 декабря на Тверской улице столицы якобы сбил его беременную жену на служебной машине и потребовал извинений перед женщиной. Злоумышленник взял у чиновника номер телефона и скрылся на белом Volkswagen Polo.

На место конфликта выезжала полиция. Чиновник рассказал об угрозах и отметил, что не попадал в ДТП.

Ранее, 11 ноября, главу Красноборского поселения Ленинградской области Александра Канцерева избили возле собственного дома металлической трубой. Пострадавшего с тяжелыми переломами костей головы и ушибами груди госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга.