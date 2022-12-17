Поврежденный при взрыве газа дом в Нижневартовске снесут. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил глава города Дмитрий Кощенко.

«Прямо сейчас проходит встреча с жильцами дома, где 4 декабря произошло частичное обрушение межпанельных перекрытий. Главная тема — экспертиза», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кощенко, согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома, здание подлежит сносу. Окончательное заключение по дому эксперты выдадут до конца декабря.

Взрыв газа в доме в Нижневартовске прогремел вечером 4 декабря, в результате погибли 10 человек. Как сообщили на следующий день в СУ СК России по региону, в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. ЧП, по данным следствия, произошло во время монтажа газовой горелки к баллону.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

7 декабря начальник главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) Петр Кугуй рассказал о том, что работы по разбору завалов завершены.