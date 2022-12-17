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Валуев призвал не обольщаться после заявления WADA о санкциях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Несмотря на то что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о невозможности продлить назначенные Спортивным арбитражным судом (CAS) санкции в отношении российского спорта, он всё равно останется под ограничениями. Об этом 17 декабря заявил депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии «Известиям», призвав не питать ложных надежд по данному вопросу.

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«Во всей этой истории WADA всё равно государство в государстве. Не обольщаемся. Ласточка в виде обращения Олимпийского комитета США в отношении российских спортсменов на этом фоне может быть лишь элементом игры», — отметил Валуев.

По словам боксера, хотя некие сигналы от Всемирного антидопингового агентства в отношении РФ и поступили, но выходить на площадь с праздничным оркестром пока не стоит.

Валуев также указал, что если сейчас WADA и заявляет о невозможности изменить регламент, то в дальнейшем его могут изменить другие люди, и ожидать можно всё что угодно.

«А регламент меняют люди. Взаимосвязь геополитических процессов с мировым спортом уже доподлинно доказана и не подлежит сомнению», — отметил Валуев.

Ранее в субботу WADA, которое на два года ввело санкции против российских атлетов, заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года. Однако, несмотря на то что срок рестрикций истекает 17 декабря, там признали, что продлить их не представляется возможным, поскольку это будет противоречить решению CAS.

Тогда же депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Известиями» поделилась мнением, что завершение срока санкций CAS не поменяет ситуацию с допуском россиян на соревнования. По ее словам, российских спортсменов могут начать допускать к турнирам с национальным флагом и гимном, только когда украинский конфликт будет разрешен.

Российский автогонщик Константин Жильцов добавил «Известиям», что, выступая без флага своей страны из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, чувствовал себя отвратительно. По словам гонщика, «когда ты обезличен и непонятно, кто ты и откуда, это очень плохо».

Ранее, 19 ноября, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством и защищать интересы российских спортсменов. Он также напомнил, что Россия создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом, которую признал аудит конвенции ЮНЕСКО. Поэтому подобные претензии должны иметь законный характер, добавил министр.

Решение CAS в 2020 году запрещало российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.

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