Немецкий канцлер Олаф Шольц указал на важность сохранения контакта с Россией, несмотря на разногласия по поводу Украины. Об этом он сказал Süddeutsche Zeitung 16 декабря, написала «Газета.Ru».

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — отметил он.

Шольц в интервью, говоря о возможном визите в Москву в следующем году, отметил, что Россия должна сначала закончить СВО. Канцлер ФРГ сказал также, что в долгосрочной перспективе, когда конфликт будет закончен, возобновление взаимодействия станет в какой-то момент возможно.

14 декабря МИД России уличил Шольца в попытке оправдаться за провал политики Германии. Так в министерстве прокомментировали заявление немецкого канцлера, сделанное им 12 декабря на торжественном мероприятии по случаю 70-летия восточного комитета германской экономики. Во время выступления глава германского правительства сделал акцент на поддержку киевского режима и указал, что после окончания конфликта на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией.

1 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что если когда-то западные страны проявят интерес к возобновлению совместной работы с РФ по вопросу безопасности Европы, то сделать это уже не удастся.

Отношения между Россией и Западом ухудшились после начала российской стороной специальной военной операции в Донбассе, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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