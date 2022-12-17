Карта спецоперации на Украине 17 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В результате удара переброска иностранного оружия и боеприпасов сорвана, выдвижение резервов в районы боевых действий блокировано, а оборонные предприятия Украины остановлены. Кроме того, украинские и западные комплексы противовоздушной обороны израсходовали значительный ресурс по специально запущенным ложным целям.

Также за сутки ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР, остановили и рассеяли ВСУ на донецком направлении, несмотря на попытки контратак противника, а также нанесли комплексное поражение резервам противника в ДНР, уничтожив до 30 украинских военных.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре радиолокационные станции украинских С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.