Четырех сбежавших из вольеров обезьян застрелили в зоопарке Швеции

Четырех сбежавших шимпанзе застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила директор зоопарка Сандра Уилке.

«Это ужасное событие. Этого не должно произойти. Нам не удалось обеспечить безопасность шимпанзе, и я невероятно расстроена этой ситуацией», — приводит ее слова телеканал SVT.

Сообщается, что четыре обезьяны сбежали из своих вольеров и жизнь людей оказалась в опасности как в парке, так и за пределами парка.

«Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение», — отметила Уилке.

По данным SVT, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян, однако газета Aftonbladet отмечает, что всего погибли четыре особи.

10 ноября обезьяна напала на ребенка на выставке животных в Воткинске. На выставке пятилетнюю девочку фотографировали на фоне клетки с обезьяной. Внезапно примат просунул лапу сквозь прутья решетки и ухватил девочку за волосы, у девочки диагностировали повреждение волосистой части головы.