Четырех сбежавших из вольеров обезьян застрелили в зоопарке Швеции
Четырех сбежавших шимпанзе застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщила директор зоопарка Сандра Уилке.
«Это ужасное событие. Этого не должно произойти. Нам не удалось обеспечить безопасность шимпанзе, и я невероятно расстроена этой ситуацией», — приводит ее слова телеканал SVT.
Сообщается, что четыре обезьяны сбежали из своих вольеров и жизнь людей оказалась в опасности как в парке, так и за пределами парка.
«Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение», — отметила Уилке.
По данным SVT, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян, однако газета Aftonbladet отмечает, что всего погибли четыре особи.
10 ноября обезьяна напала на ребенка на выставке животных в Воткинске. На выставке пятилетнюю девочку фотографировали на фоне клетки с обезьяной. Внезапно примат просунул лапу сквозь прутья решетки и ухватил девочку за волосы, у девочки диагностировали повреждение волосистой части головы.