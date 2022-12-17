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Читатели Daily Mail возмутились ложью Байдена о его семье

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Читатели британского издания Daily Mail возмутились высказыванием американского президента Джо Байдена по поводу его семьи.

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Пользователь Dr. Moroh сказал, что Байден — «патологический лжец».

«Вся его служба на посту президента — это одна сплошная ложь», — высказался пользователь под ником floridanightmoves.

Недовольство читатели Daily Mail выразили под материалом, в котором говорится, что во время встречи с ветеранами в штате Делавэр Байден сказал, что посетил Афганистан и Ирак 39 раз. Однако эта информация противоречит подсчетам журналистов: по их мнению, Байден был в этих странах примерно 20 раз.

Кроме того, американский политик отметил, что его дядя Фрэнк был награжден медалью «Пурпурное сердце» за службу во время Второй мировой войны после того, как его отец попросил это сделать в 2008 году. При этом дядя Байдена скончался в 1999 году, а его отец — в 2002-м. Помимо этого, журналисты не смогли найти документы, которые подтвердили бы сказанное Байденом в ходе встречи с ветеранами.

14 декабря Байден вновь обратился к невидимой аудитории. Видеоролик распространился в Сети. На опубликованных кадрах видно, что в ходе речи политик общался с избирателями, которые одобряли аплодисментами его высказывания. Однако он обернулся назад и в пустоту попросил не прыгать.

В ноябре Байден заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

21 апреля американский президент посетил колледж «Грин Ривер» в городе Оборн, после выступления в котором помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

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