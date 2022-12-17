Президент Путин заслушал предложения по спецоперации в объединенном штабе родов войск

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, посетил объединенный штаб войск, которые задействованы в специальной военной операции России по защите Донбасса.

Как заявили в пресс-службе Кремля, глава государства работал в штабе в течение всего дня. Путин проводил совещание с командующими, заслушал доклад о ходе СВО, а также предложения военных по поводу ближайших и среднесрочных действий.

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — приведены слова президента в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ноябре командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса. Он сообщил, что российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины, вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются.

19 октября сообщалось, что Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений. Кроме того, российский лидер опробовал снайперскую винтовку Драгунова (СВД), сделав несколько выстрелов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассказывая о подробностях этого визита, отметил, что президент поразил цель, стреляя из СВД. Песков уточнил, что на стрельбище была не мишень, а гонг. После выстрела Путина гонг был слышен.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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