Автогонщик Жильцов рассказал о чувствах при выступлении без флага РФ

Российский автогонщик Константин Жильцов рассказал «Известиям» 17 декабря, что, выступая без флага своей страны из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), чувствовал себя отвратительно.

«Это отвратительное чувство. Более того, вся профессиональная элита спортсменов относится к этому достаточно критически», — сообщил он.

По словам гонщика, «когда ты обезличен и непонятно, кто ты и откуда, это очень плохо».

«Да, спортсмен достигает каких-то результатов, но, когда ты защищаешь честь своей страны, флаг и лицензии — это тоже очень важно с эмоциональной точки зрения», — пояснил Жильцов.

Он добавил, что спорт должен быть вне политики.

Ранее в этот день WADA, которое на два года ввело санкции против российских атлетов, заявило о желании продлить ограничения еще на четыре года. Однако в регламенте сейчас нет положений, согласно которым можно было бы увеличить срок наказания. Он истекает автоматически 17 декабря.

Решение CAS в 2020 году запрещало российским спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Также Россия лишалась права проводить крупные международные соревнования.