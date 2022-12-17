В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 34 рейса задержано и еще 15 отменено. Это отражено 17 декабря в данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 13:55, во Внуково 12 рейсов задержаны и восемь — отменены, в Домодедово задержаны 16 рейсов и два отменено, в Шереметьево — шесть рейсов задержаны, пять — отменены.

По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, нынешний декабрь в столице уже перевыполнил норму осадков. На сегодняшний день уже выпало 112% от положенного по климатической норме, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. Сейчас высота снежного покрова составляет 22 см, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 см. Поэтому вероятность события на превышение рекорда немаленькая, заявил синоптик.

Кроме того, он пообещал неблагоприятную погоду в субботу — усиление ветра, снежные заносы и метель.

Днем ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по столице предупредили, что в Москве ожидаются снегопад, гололедица и местами метель с 9:00 мск 17 декабря до конца суток 18 декабря.