В ЦАР готовы помочь в расследовании покушения на главу Русского дома
Власти Центрально-Африканской республики (ЦАР) в субботу, 17 декабря, на самом высоком уровне заявили о своей готовности содействовать в расследовании покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщило российское посольство.
«Центральноафриканские власти на самом высоком уровне заявили о готовности сотрудничать. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами ЦАР. Следствие ведется, детали пока не раскрываются», — рассказали в беседе с ТАСС в посольстве России в Банги.
Сытый был госпитализирован в Банги 16 декабря. Он получил контузию, состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.
Инцидент произошел в его доме. Сытый получил анонимную посылку, отправленную из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. Посылка взорвалась сразу после ее вскрытия. Позднее российское посольство сообщило о том, что охрана дипмиссии в ЦАР будет усилена, несмотря на отсутствие непосредственных угроз российскому посольству.
Также было опубликовало фото с места покушения, на котором видна записка с угрозой, исходящей к россиянам от «всех французов».
МИД России осудил покушение на Сытого. В министерстве отметили, что рассчитывают на то, что в результате расследования компетентными органами ЦАР виновные в организации и совершении преступления будут установлены и наказаны.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал, в свою очередь, терактом покушение на Сытого.
17 декабря российская дипмиссия допустила скорую выписку главы Русского дома в ЦАР. Его жизни ничего не угрожает.
Русский дом в Банги был открыт в феврале текущего года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.