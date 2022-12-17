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Шольц призвал не дать «оборваться нити» диалога с Россией

Шольц заявил о важности не оборвать нить диалога с РФ, несмотря на разногласия по Украине
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Нельзя позволить «оборваться нити» переговоров с Россией. Об этом 16 декабря заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — сказал он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Шольц, отвечая на вопрос, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году, отметил, что РФ должна завершить специальную военную операцию на Украине.

«Для этого надо будет говорить. Остается выяснить, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом», — пояснил глава немецкого правительства.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, возобновление взаимодействия в какой-то момент станет возможно.

Говоря о возможном окне для переговоров между Россией и Украиной, Шольц указал, что с учетом потерь время для этого давно пришло.

Как отметил 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, если в какой-то момент Запад заинтересуется восстановлением совместной работы с Москвой по европейской безопасности, сделать это не получится.

Отношения РФ и стран Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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